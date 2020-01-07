عبد المهدي يبحث مع ميركل هاتفيا التطورات الامنية وتداعيات الازمة الحالية على امن المنطقة والعالم



بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في اتصال هاتفي مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، التطورات الأمنية والأزمة الحالية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم ،وموقف الحكومة والبرلمان العراقي المتمثل بانسحاب القوات الأجنبية وحفظ سيادة العراق والتصعيد الحاصل في ضوء الأزمة الحالية .



واعربت المستشارة الالمانية ، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ، عن دعمها لأمن العراق واستقراره ، واهمية استمرار التعاون بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي لمكافحة الارهاب.



واكدت ضرورة السعي لتجنب الحرب ودرء مخاطرها على الأمن والسلم العالميين والعمل على خفض التصعيد.



ف.ا