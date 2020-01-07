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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 11:17 ص

عبدالمهدي يؤكد خلال لقائه بلاسخارت حرص العراق على استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي

عادل عبد المهدي وبلاسخارت


اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، حرص العراق على استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي.

 وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي : " ان عبدالمهدي التقى ،الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، التي اعربت عن تعازيها وتعازي الامين العام للامم المتحدة للعراق ودعمه لامنه واستقراره". 
 
وبيّن رئيس مجلس الوزراء موقف الحكومة العراقية بعد التطورات الامنية الاخيرة ورسالته الى مجلس النواب وقرار المجلس بانسحاب القوات الاجنبية من العراق.

 واكد  عبد المهدي حرص العراق على استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي ، وان تكون علاقاته مبنية على اساس تبادل المصالح المشتركة واحترام سيادته وعدم التدخل بشؤونه الداخلية.

ف.ا
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