عبدالمهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون .





تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون .



وشرح رئيس مجلس الوزراء / حسب بيان لمكتبه / حيثيات الأمور وتسلسل الأحداث وقرار مجلس النواب انسحاب القوات الأجنبية ، وأكد حرص العراق الدائم على تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة ، وسعي الحكومة الثابت لإقامة علاقات تعاون ايجابية وعدم السماح بتحويل ارض العراق الى ساحة للصراعات ، وأهمية إستمرار التعاون الدولي ضد داعش .



من جانبه اكد رئيس الوزراء البريطاني تعاطفه الكبير مع العراق وتفهمه للصعوبات التي يواجهها .



واكد ايضا التزام المملكة المتحدة الكامل بإحترام أمن واستقرار وسيادة العراق وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين ورغبته بزيارة العراق ، داعيا الى العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد.



ف.ا