برهم صالح يؤكد رفض تحول العراق الى ساحة لتصفية الصراعات





اكد رئيس الجمهورية برهم صالح رفض تحول العراق الى ساحة لتصفية الصراعات.



وقال بيان رئاسي ان : رئيس الجمهورية التقى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت حيث جرى خلال اللقاء، التأكيد على دعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات والظروف التي تواجهه حالياً ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية، والتأكيد أيضاً على أهمية تدارك الأزمات الراهنة وذلك من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتبني إصلاحها كاستحقاق شعبي ووطني.



واشار البيان الى انه تمت الإشارة ايضا إلى أهمية ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية.



ف.ا