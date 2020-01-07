عبد المهدي يبحث مع للسفير الامريكي العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث بالمنطقة





بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع السفير الامريكي ماثيو تولر العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث بالمنطقة ".



واكد عبد المهدي :" ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الاجنبية حسب قرار مجلس النواب ، ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على اسس صحيحة" ، مشددا على خطورة الاوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة ، وان العراق يبذل كل مايستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة.



واشار رئيس مجلس الوزراء الى السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور.



واكد حرص العراق على ان تكون علاقاته مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وحفظ امنه واستقراره وسيادته الوطنية.



ف.ا