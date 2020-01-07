الخالدي : قرار البرلمان باخراج قوات التحالف..فردي من طرف واحد دون مشاورة شركاء الوطن





اكد رئيس كتلة / بيارق الخير / البرلمانية النائب محمد الخالدي:" ان القرارات الانفعالية الفردية المتسرعة ، ومن بينها قرار مجلس النواب باخراج قوات التحالف الدولي ، ستكون لها مردودات سلبية كبيرة وخطيرة وتنعكس على الوضع العراقي في محاور عديدة ".



وقال الخالدي في بيان صحفي :" بعيدا عن الاسباب والدوافع التي ادت الى الاستعجال باصدار القرار البرلماني باخراج القوات الاجنبية التي كانت الداعم الاقوى في الحرب ضد الارهاب وتوفير الضمان والبيئة الامنة لعمل الشركات النفطية والاستثمارية الاجنبية في العراق، فاننا نعتقد بان الآلية التي تمت فيها تلك الخطوة لا تمت باية صلة الى الشعارات والمزايدات المستمرة بان العراق لكل العراقيين ، بعدما تفرد طرف واحد بقرار مصيري يمس كل العراق من شماله الى جنوبه".



واضاف :" ان رئيس مجلس النواب اشار بكل وضوح الى اهمية احتساب النصاب القانوني للجلسة لوجود شكوك بعدم اكتماله"، لافتا الى، ان "التحديات التي تواجه العراق كبيرة جدا وخطر داعش ما زال مستمرا والمعادلة الاقليمية والصراعات التي تحيط بنا تقابلها هشاشة القدرة العسكرية العراقية ، وجميعها امور تجعلنا اول الخاسرين في هذه المعركة التي ارادت اطراف زجنا فيها خارج ارادة جميع المكونات وممثليها ، ودون ادنى مصلحة او منفعة للعراق فيها من قريب او بعيد ".



واكد الخالدي، ان "العراق بقدراته الامنية والعسكرية المتواضعة لن يستطيع تقديم اي ضمانات للشركات والمنظمات العالمية في مجالات الاقتصاد والاستثمار لحمايتها بحال رفع ضمانة التحالف الدولي بهذا الملف ، مايجعلنا نخسر كل جهود الاعمار للبنى التحتية والخدمات التي خرج الشعب العراقي للمطالبة بها " ، مشددا على ان "القرار كان فرديا من طرف واحد وباقي القوى السياسية غير معنية بهكذا قرارات تصدر دون المشاورة مع الشركاء بالوطن".



ف.ا