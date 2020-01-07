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الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 10:01 ص

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق

مايك اسبر

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الولايات المتحدة الأميركية ليست لديها أي خطط للانسحاب من العراق.

وأضاف إسبر، لقد شاهدت رسالة "الانسحاب من ‎العراق" ولا أعرف من أين جاءت، مؤكداً أن فريقه يحاول معرفة المزيد عن هذه المذكرة.

وأوضح إسبر، "لا يوجد لدينا خطط للانسحاب، لكن الأمر قد يكون عن إعادة انتشار وليس الانسحاب".

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنه لا يمكن على الفور تأكيد صحة رسالة تفيد بعزم القوات الأميركية الانسحاب من العراق، وفقا لوكالة «رويترز».

وأعلن الجيش الأميركي في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قواته تقوم باتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق.

وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، والتي أكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها لوكالة «فرانس برس»، أورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة. 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد بفرض عقوبات على بغداد بعد أن دعا البرلمان العراقي إلى العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية، بما فيها الأميركية، في البلاد.

وقال ترامب، إنه إذا غادرت القوات الأميركية، فإن بغداد سوف تضطر لأن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

وأضاف: لدينا قاعدة جوية باهظة التكلفة بشكل استثنائي هناك. لقد كلفتنا مليارات الدولارات لبنائها، قبل أن أتولى منصبي بوقت طويل، لن نغادر ما لم يدفعوا لنا تكلفتها.

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