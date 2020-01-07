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الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 02:31 ص

كيف قتل قاسم سليماني بصواريخ من صنع عراقي؟

ابراهيم كريم
مازالت إيران ونظامها الحاكم في حالة من فقدان الوعي بعد مقتل ذراعها الإرهابي الذي قتل العراقيين والسوريين والأمريكان والانجليز قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي انتسب لها اسما فقط 
فكيف سيكون حال النظام الإيراني عندما يعلم أن قاسم سليماني قتل بقاذفة صواريخ من صنع مواطن عراقي؟  بكل تأكيد فالصدمة ستكون أقوى لانها تعتبر العراق إحدى محافظاتها وعملت طوال السنين الماضية على ذرع نظام موال لها في حكم العراق يأتمر بأمرها وينفذ تعليماتها 
لكن ماهي تفاصيل ذلك ومن هو العراقي الذي نال كل هذا الشرف وخلص  المنطقة والعالم من أخطر إرهابي ذرعته إيران لتحقيق مصالحها .
البداية كانت من إبراهيم كريم المواطن الأمريكي من أصل عراقي الذي اخترع طائرة MQ-9 وهي طائرة مسيرة بدون طيار استخدمتها القوات الأمريكية في تصفية الإرهابيين قاسم سليماني و المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي  .
إبراهيم كريم هو بالتأكيد من نوع الأشخاص الذين يستحقون أن يتم تكريمهم كأحد العقول المبدعة في عالم الفضاء والطيران فهو رجل ذكي تمكن من إعادة  تصميم نظام دوران  الطائرة المروحية.
 لم تكن لدى إبراهيم نقطة ضعف أو شيء يوقف طموحه في المجال الذي برع وكانت  الطائرات بدون طيار الشيء الذي عمل عليه في ذلك الوقت وطوره .
إبراهيم هو مثال للإلهام والإدراك أنه لا توجد حدود أمام سقف طموحه  فإذا كان هناك شيء تريد تحقيقه حقًا، فعليك القيام به.
أسس “ابراهام كارم” تكنولجيا الطائرات بدون طيار وصمم سلاح الطائرات بدون طيار الامريكية ” بريداتور ” .
ولد مهندس الطيران المخترع ابراهيم كريم في بغداد عام 1937 من زوجين يهوديين عراقيين انتقل مع عائلته الى اسرائيل عام 1951 ، منذ نعومة اظافره كان يمتلك موهبة فطرية وهوس بتصميم الطائرات .
ففي عمر 14 بدأ بتصمم وبناء اول نموذج لطائرة ، وفي شبابه دخل معهد إسرائيل للتقنية (التخنيون) قسم هندسة الطيران.
لاحقا انتقل الى الولايات المتحدة الامريكية وأسس شركة صغيره في منزله لصناعة الطائرات فقام ببناء طائرة ( الباتروس ) وطورها الى ( امبير) لينتهي الحال بصناعة الطائرة بدون طيار الاشهر بالعالم بريداتور.
. MQ-9
إم كيو-9 أو إم كيو-9 ريبر هي طائرة بدون طيار كانت تسمى من قبل بريداتور بي تنتجها شركة جنرال اتوميكس الأمريكية. 
وهي مصممة على أساس إم كيو-1 بريداتور ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال. وهي تستخدم في سلاح طيران الولايات المتحدة وفي سلاح طيران المملكة المتحدة.
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أخر تعديل: الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 02:48 ص
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