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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 05:03 م

قرار البرلمان ..وليد غير شرعي لاملاءات ايران وتهديدات الاحزاب والميليشيات

البرلمان العراقي

يوم امس صوت مجلس النواب على قرار باخراج القوات الامريكية من العراق ، في جلسة سريعة ، سبقتها  حركات استعراضية وهتافات و شعارات ، على شاكلة التظاهرات التي كان ينظمها اتباع التيار الصدري  وهتافهم  ( كلا كلا امريكا ) .. 

ثمة ملاحظات على جلسة البرلمان والاجواء التي سبقتها وسادتها  ، فالجلسة كان مقررا ان تعقد السبت لكنها تأجلت يوما كاملا الى الاحد ، بسبب انشغال نواب الكتل الشيعية يوما كاملا بمراسم تشييع ودفن قاسم سليماني وابو مهدي المهندس .

كما ان الجلسة عقدت بغياب شبه كامل للكتل السنية والكردية وترك ساحة البرلمان للكتل الشيعية .. 

فقد ذكر  النائب عن حركة "الجيل  الجديد " الكردية  سركوت شمس الدين :" ان  اغلب النواب الاكراد والسنة تغيبوا عن جلسة البرلمان المخصصة لاخراج القوات الاميركية، لان  لديهم اراء مغايرة ". 

وغياب الاكراد والسنة عن جلسة بهذه الاهمية ، بدل الحضور واعلان رأيهم الصريح  كما يفترض ان يتم وفق الاعراف البرلمانية ، وليس الانسحاب والاخلال بالنصاب كما في حالات ومناسبات كثيرة سابقة ، له دلالته في جلسة الاحد .. 

فقد كانت التهديدات واضحة ومباشرة من قبل  الميليشيات المسلحة  ، لمن يقف ضد اخراج القوات الامريكية ..

واكد رئيس حزب "الحل جمال الكربولي :" ان ما تمارسه الاحزاب السياسية المسلحة لاجبار النواب على حضور جلسة البرلمان لتمرير قوانين محددة، هو ابتزاز سياسي، لتمرير قوانين محددة لصالح تلك الاحزاب حصرا وتهديدهم بالرسائل الاعلامية الملغمة هو ذات السلوك المتعجرف الذي تمارسه تلك الاحزاب مع المواطنين في ساحات التظاهر". 

ضمن هذا الاطار  وجهت ميليشيا "  كتائب حزب الله" في العراق السبت، رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طالبته فيها باتخاذ موقف حازم من وجود القوات الامريكية في البلاد. 

واصدر المكتب السياسي لحزب الله بيانا شدد فيه على :" ضرورة الغاء اتفاقية الاطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة "، مهدداً الرافضين لهذا القرار بأن "هذه الجلسة ستكون فيصلاً في الحكم على القِوى السياسيّة والشخصيات التي ستكون مع شعب العراق ووحدتِه، و تلك التي ستكون  في سجل  الخونة ". 

الا ان اخطر ما صدر  بهذا الخصوص هو رسالة  زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى مجلس النواب التي طالبه فيها باصدار قرار بانهاء الاتفاقية  الامنية مع الولايات المتحدة وغلق السفارة الامريكية  في بغداد وغلق القواعد الامريكية في العراق ..واخطر من كل هذا " تجريم التواصل مع الحكومة الامريكية والمحاسبة عليه " ، في تهديد واضح وصريح ومحاولة لقطع  الطريق على اية محاولة لبذل جهد دبلوماسي مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص .. 

رسالة الصدر  جاءت مقرونة بالمطالبة  باطلاق سراح المعتقلين من منتسبي جيش المهدي ، الذي اعاد الصدر تشكيله مجددا .. 

فقد اعلن النائب عن كتلة صادقون عدي عواد عن  تقديم طلب موقع من عدد من النواب ، وارساله الى رئيس مجلس النواب لاخراج معتقلي جيش المهدي " المقاومين للاحتلال الامريكي ".

هذه التطورات والاملاءات غير المسبوقة ، جاءت بعد ذهاب الصدر الى ايران وحضوره مجلس العزاء المقام هناك على روح قاسم سليماني ..وهذا له معانيه ودلالاته الواضحة ، خصوصا بعد ان دعا الصدر الى تشكيل " افواج المقاومة الدولية " ،  في وقت يحذر فيه  العالم اجمع من مخاطر التصعيد بين الولايات المتحدة وايران ، والسعي الحثيث لاحتواء الامور وتهدئتها ... 

رئيس كتلة "النصر"  البرلمانية عدنان الزرفي لخص مجمل ماحدث بكلمات قليلة  :"لم نخسر حليفاً مفيداً فقط ، انما ربحنا عدواً يخشاه الجميع". ..

ف.ا

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