الامن النيابية : التجنيد الالكتروني لداعش انهار ولم يعد له اي تأثير



اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان التجنيد الالكتروني لتنظيم داعش الارهابي انهار بشكل كبير خلال الاشهر الماضية.



وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في تصريح صحفي :" ان تنظيم داعش الارهابي اعتمد بشكل كبير خلال السنوات الماضية على مايسمى بالتجنيد الالكتروني في جذب دماء جديدة لخلاياه المسلحة في شتى المحافظات ، من اجل ادامة زخم الاعتداءات الارهابية من خلال تحويلهم الى قنابل بشرية لسفك دماء الابرياء ".



واضاف العزاوي:" ان التجنيد الالكتروني لداعش انهار ولم يعد لحملاته الاعلامية والترويجية على منصات التواصل والمواقع الاخرى تأثير كبير "، مبينا :" ان كشف زيف ادعاءات واكاذيب التنظيم امام الرأي العام يمثل ضربة موجعة اخرى لداعش في قطع عامل اساس في تعزيز قدراته البشرية ".



ف.ا