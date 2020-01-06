قائمقام القائم : حركة الشاحنات والمسافرين في المنفذ الحدودي طبيعية

اعلن احمد المحلاوي قائمقام قضاء القائم غربي محافظة الانبار :" ان منفذ القائم الحدودي مع سوريا يشهد حركة سير طبيعية للشاحنات والمسافرين رغم الاحداث المتوترة التي يشهدها البلد ".



وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" ان منفذ القائم استقبل عددا من الشاحنات وعجلات المسافرين القادمة من سوريا ، وبالعكس ، دون اي توقف رغم الاوضاع الامنية الناجمة من قيام الطيران الامريكي بعمليات قصف لمواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي ".



واضاف :" ان حركة سير الشاحنات وعجلات المسافرين لم تتوقف ، رغم تحليق الطيران الامريكي في سماء المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار"، مؤكدا :" ان الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر ولا توجد اي تهديدات ارهابية في الوقت الحاضر".

ف.ا