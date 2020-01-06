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الإثنين, 06 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 04:56 م

قائمقام القائم : حركة الشاحنات والمسافرين في المنفذ الحدودي طبيعية

منفذ القائم الحدودي

اعلن احمد المحلاوي قائمقام  قضاء القائم غربي محافظة الانبار :" ان  منفذ القائم الحدودي مع سوريا يشهد حركة سير طبيعية للشاحنات والمسافرين رغم الاحداث المتوترة التي يشهدها البلد ".

وقال المحلاوي في تصريح  صحفي :" ان منفذ القائم استقبل عددا  من الشاحنات وعجلات المسافرين القادمة من سوريا ، وبالعكس ، دون اي توقف رغم الاوضاع الامنية الناجمة من قيام الطيران الامريكي بعمليات قصف لمواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي ".

واضاف :" ان حركة سير الشاحنات وعجلات المسافرين لم تتوقف ، رغم تحليق الطيران الامريكي في سماء المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار"، مؤكدا :" ان الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر ولا توجد اي تهديدات ارهابية في الوقت الحاضر".

 

ف.ا

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