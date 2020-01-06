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الإثنين, 06 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 04:51 م

مطالبة بالابتعاد عن المزايدات واطلاق سراح جميع الذين قاوموا الغزو الامريكي

رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رئيس مجلس الوزراء العراقي، رعد الدهلكي

طالب النائب عن تحالف القوى، رعد الدهلكي، باطلاق  سراح جميع المعتقلين الذين قاوموا الغزو الامريكي للعراق.

وقال الدهلكي في بيان صحفي :"  بعد  اطلاق التصريحات والاوصاف المعادية للقوات التي احتلت البلاد ، ووصفها بانها مجرمة العصر ممن كان يدعى بانها محررة ، لابد من ان يحظى من قاومها بالترحيب لا ان يعذب ويودع في المعتقلات ".

واضاف: "على الحكومة وممثلي الشعب ، ولكي نطبق مانؤمن به ، ان يصدروا قرارا  باطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في مقاومة الاحتلال  وتعويضهم عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية ، لكونهم دافعوا عن  كرامة وسيادة العراق".

واوضح الدهلكي:" ان اطلاق الشعارات الوطنية التي تندد بالدول التي احتلت العراق وفي نفس الوقت يودع من قاومها السجون والمعتقلات ، امر فيه اساءة كبيرة للمقاومين اولا ، ومن يدعي انه معاد للاحتلال  ثانيا "، مشيرا الى :" ان المجتمع العراقي والدولي لن يصدقنا ولن يصدق شعاراتنا مادمنا نبقي المعتقلين  قابعين في السجون والمعتقلات ".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب الحكومة امس باطلاق سراح جميع المعتقلين من عناصر " جيش المهدي " ، باعتبارهم " مقاومين للاحتلال " ..

ف.ا
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