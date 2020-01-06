بعد خراب العراق .. البرلمان يريد اعادة تأهيل الجيش بعيدا عن الولاءات الحزبية !!



دعت رئاسة مجلس النواب الى تأهيل الجيش العراقي بعيدا عن الولاءات الحزبية والانتماءات السياسية.



واكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد في بيان صحفي بمناسبة عيد الجيش :" ضرورة اعادة بناء وتأهيل الجيش بعيداً عن الولاءات الحزبية والانتماءات السياسية ليكون بالمستوى المطلوب لمواجهة التحديات والازمات".



واوضح الحداد:" ان العراق بحاجة الى جـيش مهني يحمي سور الوطن ويؤمن الاستقرار ويحافظ على التجربة الديمقراطية ويدافع عن السيادة الوطنية ويحمي مؤسسات الدولة، ويعمل من اجل ترسيخ مبادئ حقوق الانسان ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات الشعب وتعزيز الوحـدة الوطنية".



ف.ا