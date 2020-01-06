بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
قرار البرلمان ..وليد غير شرعي لاملاءات ايران وتهديدات الاحزاب والميليشيات الامن النيابية : التجنيد الالكتروني لداعش انهار ولم يعد له اي تأثير قائمقام القائم : حركة الشاحنات والمسافرين في المنفذ الحدودي طبيعية علاوي : محاولات لتحييد وتضييق عمل الجيش العراقي مطالبة بالابتعاد عن المزايدات واطلاق سراح جميع الذين قاوموا الغزو الامريكي بعد خراب العراق .. البرلمان يريد اعادة تأهيل الجيش بعيدا عن الولاءات الحزبية !! نشطاء عراقيون ينتفضون في وجه برلمان الفساد.. ويطلقون هاشتاك "#البرلمان_لا_يمثلني" خامنئي يبكي في تشييع الإرهابي قاسم سليماني.. ونشطاء: دموع التماسيح وثيقة سرية مسربة تكشف دور قاسم سليماني في ارتكاب جرائم إبادة ومجازر بالعراق مصير سليماني يرعبه.. هادي العامري يخلى مكان إقامته ويغير خط حرسه الأول بالكامل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 04:48 م

بعد خراب العراق .. البرلمان يريد اعادة تأهيل الجيش بعيدا عن الولاءات الحزبية !!

البرلمان العراقي

دعت  رئاسة مجلس النواب الى تأهيل الجيش العراقي بعيدا عن الولاءات الحزبية والانتماءات السياسية.

واكد  نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد في بيان صحفي بمناسبة عيد الجيش :" ضرورة اعادة بناء وتأهيل الجيش بعيداً عن الولاءات الحزبية والانتماءات السياسية ليكون بالمستوى المطلوب لمواجهة التحديات والازمات".

واوضح الحداد:" ان العراق بحاجة الى  جـيش مهني يحمي سور الوطن ويؤمن الاستقرار ويحافظ على التجربة الديمقراطية ويدافع  عن السيادة الوطنية ويحمي مؤسسات الدولة، ويعمل من اجل ترسيخ مبادئ حقوق الانسان ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات الشعب وتعزيز الوحـدة الوطنية".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اياد علاوي

علاوي : محاولات لتحييد وتضييق عمل الجيش العراقي 06 كانون الثاني 2020 04:53 م

رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رئيس مجلس الوزراء العراقي، رعد الدهلكي

مطالبة بالابتعاد عن المزايدات واطلاق سراح جميع الذين قاوموا الغزو الامريكي 06 كانون الثاني 2020 04:51 م

البصرة وهادي العامري

مصير سليماني يرعبه.. هادي العامري يخلى مكان إقامته ويغير خط حرسه الأول بالكامل 06 كانون الثاني 2020 02:42 م

مؤيد اللامي

نقيب الصحفيين العراقيين يؤكد اهمية عدم اطلاق التهم تجاه دول الجوار 06 كانون الثاني 2020 02:18 م

ميليشيات في سوريا

الميليشيات الموالية لإيران تخلي مقراتها في البوكمال تخوفا من الغارات الأمريكية 06 كانون الثاني 2020 02:14 م

عاجل 1

عاجل.. وفاة متظاهر متأثراً بجراح أصيب بها أمس على يد الميليشيات في الناصرية 06 كانون الثاني 2020 02:07 م

الخبير القانوني طارق حرب

حرب: قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية أشبه بمسرحية هزلية لامتصاص الغضب 06 كانون الثاني 2020 01:59 م

قوات ألمانيا

ألمانيا تعلق استبدال العسكريين المشاركين بالتحالف الدولي في العراق 06 كانون الثاني 2020 01:56 م

التعليقات