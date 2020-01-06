نشطاء عراقيون ينتفضون في وجه برلمان الفساد.. ويطلقون هاشتاك "#البرلمان_لا_يمثلني"

انتفض نشطاء عراقيون في وجه مجلس النواب الموالي لإيران الذي صوت على نهايته أمس بإخراج القوات الأجنبية من العراق إرضاء لدولة الملالي الإيرانية.

يأتي ذلك بعد قيام القوات الأمريكية بتنفيذ عملية عسكرية ناجحة باستخدام طائرة مسيرة نجحت خلالها في اغتيال الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس والإرهابي أبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي وآخرين.

وقامت الميليشيات الموالية لإيران والمسيطرة على مجلس النواب بإصدار تصويت بإخراج القوات الأجنبية من العراق والمتمثلة في القوات الأمريكية، وهو القرار لإرضاء إيران.

وقد أطلق نشطاء على موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاك "#البرلمان_لا_يمثلني" والذي تصدر التريند في العراق، وذلك استنكاراً لجلسة البرلمان من اجل اخراج القوات الأجنبية من العراق.

وأكد النشطاء، أن نواب برلمان الفساد قالوا إننا ضد أي وجود أجنبي بالعراق لكن بنفس الوقت رفعوا صورة قاسم سليماني الأجنبي تحت قبة البرلمان.

وأشاروا إلى أن ما حصل في برلمان الفساد مجرد مسرحية هزلية استعراضية هدفها إرضاء إيران والإرهابي حسن نصرالله بعد مقتل المجرم سليماني.

وأضافوا أنه لا دخل للبرلمان بالاتفاقية الأمريكية هي اختصاص رئيس الوزراء حصرا لكن النواب أرادوا إرضاء ولي نعمتهم خامنئي.

وأوضحوا أن هدف النواب من جلسة أمس ليس من أجل الوجود الأجنبي بل من أجل الهتاف الجماعي لسليماني الإرهابي ومن أجل رفع صورته تحت قبة البرلمان.

وطالب النشطاء بفض البرلمان الموالي لإرهاب لما قد يجلبه من عقوبات اقتصادية على البلد الذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية مترديةـ بعد أن لوح بفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان مجلس النواب قد صوت على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكرة الخروج من العراق، مهددا بعقوبات على بغداد إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

من جانبه، أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، أن مجلس النواب ليس من صلاحياته أن يصدر قرارات سياسية وإنما مهمته إصدار التشريعات والقوانين، ولذا فإن القرار الصادر بشأن الغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا هو في حكم التوصية أو الاقتراح.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع "تويتر" على المطالبة بحل مجلس النواب العراقي:

وقال حساب " @0marKhattab"، "البرلمان العراقي يمثل إيران ولا يمثل 0.1111% من الشعب العراقي.. #البرلمان_لا_يمثلني".



وأضاف حساب " @Iiham_saleem"، "برلمان تشكل عن طريق التزوير

برلمان يخدم أحزاب السلطة وليس المواطن العراقي

برلمان لا يكتمل نصابه لأن أعضائه دوم مسافرين للبلدان اللي تعيش بيها عوائلهم . برلمان يشرع فقط مخصصات وقطع أراضي الجماعتهم. برلمان لا يحاسب وزير ولا مدير ولا أي فاسد سارق للمال العام هذا

#البرلمان_لا_يمثلني".



وتابع حساب "@Mohamme28508008"، "هذا مو البرلمان العراقي هذا برلمان الخدم والذيول هيج حثالات متمثلني ولاتمثل ناسي وأهلي وشعبي".



وذكر حساب "@AdelAlnajjar15"، "برلمان إيران ولصوص إيران لا يمثلني #البرلمان_لا_يمثلني".







