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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 02:22 م

الرافدين يصدر توضيحا بشأن ارسال رواتب المتقاعدين الى الخارج

مصرف الرافدين

 اكد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، التزامه بالتعليمات القانونية الصادرة من الجهات العليا بخصوص دفع رواتب المتقاعدين عبر فروعنا بالخارج.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في ان "البعض تناقل موضوع تحويل رواتب المتقاعدين الى فروع المصرف بالخارج بطريقة أسيء فهمها وذلك فيما يتعلق بإعداد المتقاعدين الذين يتم تحويل رواتبهم الى الخارج.
 
واضاف ان "بعض المتقاعدين يترددون وبشكل مستمر الى بعض الدول لغرض السياحة والبعض الاخر يمكثون في بعض الدول لفترات طويلة لأغراض العمل واعمال اخرى ويقومون هؤلاء بين الفترة والأخرى بارتياد فروعنا بالخارج لغرض تقديم الخدمات المصرفية لهم على اعتبار ان المصرف مؤسسة عريقة وازدياد ثقة المواطن بها.

ف.ا
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