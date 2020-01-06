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الإثنين, 06 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 02:14 م

الميليشيات الموالية لإيران تخلي مقراتها في البوكمال تخوفا من الغارات الأمريكية

ميليشيات في سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أن الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقراتها في مدينة البوكمال تخوفاً من قصف تتعرض له مواقع الميليشيات المؤيدة لإيران.

وبحسب المرصد، فإن عناصر الميليشيات انتشرت في البساتين على ضفة نهر الفرات بينما أبقت عناصر حراسة على مقراتها.

وأشارت إلى أن طائرات مسيرة تم رصدها منذ أيام في أجواء مدينة البوكمال بريف دير الزور، فيما أطلقت الميليشيات المتمركزة في محيط المدينة والمنطقة الحدودية مع العراق نيران رشاشات ثقيلة لإبعاد تلك الطائرات.

كما كشف المرصد أن وفداً من العشائر العربية اجتمع في 26 ديسمبر الفائت، بهدف توجيه وتوحيد القوى ضد القوات الأميركية، وإن هذا الاجتماع جرى في طهران، مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وكشفت مصادر المرصد أن الاجتماع ناقش تنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية.

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