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الإثنين, 06 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 01:53 م

صحيفة بريطانية : لندن مستعدة لضرب إيران بصواريخ "توماهوك"

بريطانيا


قالت صحفية بريطانية " ان بريطانيا مستعدة لضرب إيران في حال تحول التوتر بين طهران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بسبب مقتل قائد الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني، إلى حرب".

 ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر قوله " ان لندن لن تكون أول من يهاجم، لكن عندما يتصاعد الصراع، فهي على استعداد لدعم الحليف الأمريكي من خلال نشر أسطول الغواصات - الذرية من فئة Estuit ، المسلحة بصواريخ "توماهوك" المجنحة ، مشيرا الى ان  إن واحدة من هذه الغواصات جاهزة على مسافة كافية لمهاجمة إيران.

وقالت أن مقاتلي النخبة من القوات الخاصة تم نشرهم في العراق، حيث قتل سليماني، إذا كان هناك حاجة إلى عمليات الإنقاذ ، و أمرت القوات البريطانية البالغ عددها 400 جندي في البلاد، التي تدرب قوات الأمن العراقية، بتعزيز حماية الدبلوماسيين وقواتهم الخاصة.

 واوضحت الصحيفة ، ان لندن تعتقد أنه على خلفية التصعيد المحتمل للنزاع وتبادل التهديدات، ينبغي أن تتلقى الوحدة المنتشرة في العراق أسلحة أثقل ، و  سيتم إرسال المقترحات ذات الصلة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون عند عودته من إجازة مدتها 12 يومًا في منطقة البحر الكاريبي.

ف.ا
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