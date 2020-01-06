مجلس التعاون الخليجي يدعو جميع الاطراف الى التهدئة وعدم التصعيد بعد اغتيال سليماني بقصف امريكي في العراق



دعا مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني بقصف امريكي في العراق.



وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، في بيان له، إن "دول المجلس تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق"، مطالبا الأطراف المعنية بالتهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة وشعوبها أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس.

ف.ا