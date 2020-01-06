بعد خضوع البرلمان لميليشيات إيران.. نشطاء عراقيون يطلقون هاشتاك "#حل_البرلمان_مطلب_شعبي"

انتفض نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد مجلس النواب بعد إصداره قرارا بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق.

وطالب النشطاء بحل البرلمان لما قد يجلبه من عقوبات اقتصادية على البلد الذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية مترديةـ بعد أن لوح بفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار النشطاء إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه إيران من أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الأميركية، تجر ميليشياتها في العراق البلاد إلى نفس المصير وربما أسوأ بعد أن قال ترامب إن عقوباته المنتظرة "لم يروا مثلها من قبل".

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن تدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهددا بفرض عقوبات على بغداد.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين مرافقين له خلال عودته من ولاية فلوريدا: "إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فسنفرض عقوبات كبيرة على العراق لم يروا مثلها من قبل ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرا".

وساد التخوف في أوساط العراقيين من عقوبات أميركية في وقت تعيش فيه البلاد احتجاجات ضد فساد الطبقة السياسية وتطالبها بالرحيل.

واشتكى النشطاء العراقيون من هيمنة المليشيات الإيرانية على سلطة القرار في البرلمان مطالبين بفضه.

كما انتشر هاشتاك على تويتر بعنوان "#حل_البرلمان_مطلب_شعبي"، وقال مغردون إن البرلمان لا يمثلهم.

وكتب مغرد أن البرلمان العراقي هو "واجهة" لمليشيات الحشد العراقي في البلاد.

وطالب النشطاء بسحب تفويض البرلمان وإيقاف السياسيين، محذرا من أن العقوبات في حال فرضت، ستؤدي إلى فوضى سياسية واقتصادية.

وطالب ناشط بتدخل رئيس الجمهورية لحل البرلمان وتجنيب العراق حصارا اقتصاديا.

وتوالت تغريدات تذكر بأن ولاء العراقيين يكمن لمصلحة العراق وشعبه، مطالبة بحل البرلمان.

وقرر مجلس النواب أمس، إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وإنهاء مساعدة التحالف الدولي في محاربة داعش.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع التدوين المصغر "تويتر" في المطالبة بحل مجلس النواب:

وقال حساب " @SundusA47850353"، "#حل_البرلمان_مطلب_شعبي كفى هوانا بدم الشعب العراقي حل البرلمان مطلب شعبي".



وأضاف حساب " @iKaY000"، "إذا نزلت علينا عقوبات اقتصادية .. أقترح ندخل للخضراء ونسقط الحكومة .. حل حلو صح ؟ #حل_البرلمان_مطلب_شعبي".



وتابع حساب " @NooraQween"، "#حل_البرلمان_مطلب_شعبي تبا للعارات مجلس النهاب القتلة يعقد جلسه خاصه بس من استشهدوا 600شهيد أجلوا الجلسات ومحد حاضر تبا للبرلمان.. البرلمان الفاسد لا يمثلني".



وذكر حساب " @WapxVxxzM57SEJM"، #حل_البرلمان_مطلب_شعبي .. الميليشيات الإيرانية المدعومة بالحكومة والبرلمان العراقي تخطف ناشطينا وناسنا".