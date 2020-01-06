بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
قرار البرلمان ..وليد غير شرعي لاملاءات ايران وتهديدات الاحزاب والميليشيات الامن النيابية : التجنيد الالكتروني لداعش انهار ولم يعد له اي تأثير قائمقام القائم : حركة الشاحنات والمسافرين في المنفذ الحدودي طبيعية علاوي : محاولات لتحييد وتضييق عمل الجيش العراقي مطالبة بالابتعاد عن المزايدات واطلاق سراح جميع الذين قاوموا الغزو الامريكي بعد خراب العراق .. البرلمان يريد اعادة تأهيل الجيش بعيدا عن الولاءات الحزبية !! نشطاء عراقيون ينتفضون في وجه برلمان الفساد.. ويطلقون هاشتاك "#البرلمان_لا_يمثلني" خامنئي يبكي في تشييع الإرهابي قاسم سليماني.. ونشطاء: دموع التماسيح وثيقة سرية مسربة تكشف دور قاسم سليماني في ارتكاب جرائم إبادة ومجازر بالعراق مصير سليماني يرعبه.. هادي العامري يخلى مكان إقامته ويغير خط حرسه الأول بالكامل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 12:17 م

مقتل الإرهابي سليماني خلط أوراق المواجهة بين دولة الملالي وأمريكا.. بشكل فاجأ الإيرانيون

10

أكد مراقبون، أن مقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني خلط أوراق المواجهة بين دولة الملالي الكهنوتية والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل لم يتوقعه الإيرانيون.

من جانبه، قال الكاتب السعودي محمد أل الشيخ، إن خامنئي ونظامه كانوا شبه متأكدين أن الرئيس الأمريكي ترامب لن يتخذ منحى تصعيديًّا ضدهم، وأن ظروف الانتخابات الأمريكية ستكون بمنزلة العقبة الكأداء التي ستحمي عربداتهم وعملياتهم الإرهابية في المنطقة، خاصة في العراق حيث يعيثون به فسادًا منذ عام 2003.

وأضاف، إلا أن الإيرانيين اكتشفوا فجأة أن حساباتهم كانت خاطئة، وأن الصبر الأمريكي على تمرداتهم وتنمرهم قد سقط إلى غير رجعة؛ فجاءت عملية استهداف أهم قياداتهم الإرهابية قاسم سليماني ثمنًا باهظًا لهذه الحسابات الخاطئة، وغير المتوقع تبعاتها بشكل جيد.

وأشار إلى أن مقتل سليماني هو بالنسبة للإيرانيين حادثة مدوية، فاجأتهم على حين غرة، كما أنها فاجأت العالم أجمع، ولاسيما أن هذا الرجل بمنزلة العقل المدبر لجميع خطط إيران التوسعية.

وأوضح أن سليماني شكّل عصابات إرهابية في كل الدول التي تسيطر إيران على عواصمها، حيث أنه الرجل الثاني بعد خامنئي في هيكل السلطة في طهران، بل هو عمليًّا أقوى من رئيس الجمهورية نفسه، ولا يكترث به؛ لذلك فمقتله يشكل هزيمة حقيقية للخامنئي.

وأضاف، لا أعتقد أن قدرة الإيرانيين على الرد متاحة رغم تهديداتهم وجعجعاتهم، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المشكلة بالنسبة للإيرانيين ليس الرد في حد ذاته، وإنما في ما بعد الرد من قِبل الأمريكيين؛ لأن إيران دولة أنهكتها العقوبات الاقتصادية من الداخل، وليس في مقدورها تحمّل المزيد؛ فأوضاعها الاقتصادية الآن في أسوأ حالاتها منذ أن أنشأ الخميني جمهوريته.

وتابع: أي تصرف غير محسوب كالاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد مؤخرًا سيكلفهم على المستوى السياسي فضلاً عن الاقتصادي تكاليف قد تتطور وتتفاقم لتنقلهم إلى أثر بعد عين، خاصة أن الأمريكيين -على ما يبدو- قد حسبوا حساباتهم جيدًا، وهم على أتم الاستعداد للذهاب بعيدًا في مواجهة الملالي فيما لو تجرؤوا وتجاوزوا الخطوط الحمراء.

وأوضح أن الإيرانيين؛ سيكتفون على الأرجح بالجعجعة والتهديد والإرجاف، ليس إلا، رغم أني أتمنى من كل قلبي أن يقوموا بأي رد على الأمريكيين؛ لأن ذلك سيكون حتمًا بداية النهاية لنظام متهور كهنوتي مغامر ومجنون، ولا علاقة له بهذا العصر.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البرلمان العراقي

قرار البرلمان ..وليد غير شرعي لاملاءات ايران وتهديدات الاحزاب والميليشيات 06 كانون الثاني 2020 05:03 م

20

نشطاء عراقيون ينتفضون في وجه برلمان الفساد.. ويطلقون هاشتاك "#البرلمان_لا_يمثلني" 06 كانون الثاني 2020 04:47 م

2

خامنئي يبكي في تشييع الإرهابي قاسم سليماني.. ونشطاء: دموع التماسيح 06 كانون الثاني 2020 04:01 م

قاسم سليماني وعصابات ايران في كل مكان

وثيقة سرية مسربة تكشف دور قاسم سليماني في ارتكاب جرائم إبادة ومجازر بالعراق 06 كانون الثاني 2020 03:34 م

1

بعد خضوع البرلمان لميليشيات إيران.. نشطاء عراقيون يطلقون هاشتاك "#حل_البرلمان_مطلب_شعبي" 06 كانون الثاني 2020 12:55 م

11

ترامب يعد حكومة عبد المهدي بعقوبات غير مسبوقة... ويهدد إيران بـ"انتقام كبير" 06 كانون الثاني 2020 11:34 ص

1

وكلاء إيران ترد على تصفية سليماني والمهندس بالكلام.. والبرلمان الموالي للإرهاب يصوت على نهايته 06 كانون الثاني 2020 11:07 ص

11

متظاهرو ساحة التحرير يفشلون مخطط إيران في استخدام مقتل سليماني لاختيار رئيس وزراء جديد 05 كانون الثاني 2020 02:26 م

التعليقات