ماهو حجم وجود داعش في "البقعة السوداء" في ديالى ؟

كشف مجلس محافظة ديالى المنحل، عن حجم وجود تنظيم داعش في "البقعة السوداء" شمال شرقي المحافظة.



وقال عضو مجلس ديالى حقي الجبوري في تصريح صحفي :" ان حجم قوة تنظيم داعش الارهابي في حوض الزورفي قاطع شمال قضاء المقدادية ( 40 كم شمال شرق بعقوبة) محدود للغاية ولايتجاوز عدد اصابع اليد ، ويمكن القضاء عليهم بعملية امنية واسعة من عدة محاور ".



واضاف الجبوري:" ان اعلان حسم معركة الزور ، التي شكلت على مدار 16 سنة ، مصدر تهديد امني للمناطق والقرى القريبة منها ، سيؤدي الى احياء الاف الدونمات من الاراضي والبسانين الزراعية التي دفعت الهواجس الامنية الى هجرة مزارعيها منذ 5 سنوات ، بانتظار الحسم واعلان انتهاء التنظيم الارهابي".



واكد :" ان تأمين الزور سيؤدي الى انعكاسات ايجابية كبيرة في قاطع كان ساخنا لسنوات طويلة "، مبينا :" ان العشائر داعمة لاية عملية عسكرية ، ولديها القدرة على دعم اي جهد امني لحسم المعركة ومسك الارض وانهاء مشكلة مزمنة حان الوقت لحسمها بشكل نهائي ".

ف.ا