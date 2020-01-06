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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 12:09 م

ماهو حجم وجود داعش في "البقعة السوداء" في ديالى ؟

مجلس-ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى المنحل، عن حجم وجود تنظيم داعش في "البقعة السوداء" شمال شرقي المحافظة.

وقال عضو مجلس ديالى حقي الجبوري في تصريح صحفي :" ان حجم قوة تنظيم داعش الارهابي في حوض الزورفي قاطع شمال قضاء المقدادية ( 40 كم شمال شرق بعقوبة) محدود للغاية ولايتجاوز عدد اصابع اليد ، ويمكن القضاء عليهم بعملية امنية واسعة من عدة محاور ".

واضاف الجبوري:" ان اعلان حسم معركة الزور ، التي شكلت على مدار 16 سنة ، مصدر تهديد امني للمناطق والقرى القريبة منها ،  سيؤدي الى احياء الاف الدونمات من الاراضي والبسانين الزراعية التي دفعت الهواجس الامنية الى هجرة مزارعيها منذ 5 سنوات ، بانتظار الحسم واعلان انتهاء التنظيم الارهابي".

واكد :" ان  تأمين الزور سيؤدي الى انعكاسات ايجابية كبيرة في قاطع كان ساخنا لسنوات طويلة "، مبينا :"  ان العشائر داعمة لاية عملية عسكرية ، ولديها القدرة على  دعم اي جهد امني لحسم المعركة ومسك الارض وانهاء مشكلة مزمنة حان الوقت لحسمها بشكل نهائي ".

 

ف.ا

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