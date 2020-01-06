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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 12:06 م

خارطة طريق وهدنة لاربعة اسابيع ... لحل نزاع عشائري في ديالى !

نزاع

اكد عضولجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي:" ان ازمة ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى في طريقها للحل ".

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان ازمة ناحية ابي صيدا ، التي استمرت اكثر من اسبوع بسبب النزاعات العشائرية المحتدمة ، في طريقها للحل ، خاصة في ظل وجود اجماع من قبل العشائر على انهاء النزاعات واعادة السلم الاهلي وتفادي نزيف آخر للدماء يخلق ثارات وحالة عدم استقرار امني ".

واضاف :" ان هناك جملة من الحلول التي وضعت كخارطة طريق لانهاء ازمة ابي صيدا ، وتم اعطاء هدنة مدتها اربعة اسابيع من اجل التوافق على كل الحلول الموضوعة لانهاء النزاعات بشكل نهائي ".

واشار عضو لجنة الامن الى :" ان الصراعات العشائرية تؤثر على الامن بقوة ، وهذا ما يدفع كل الجهات ، ومنها الامنية ، الى دفع الجميع الى طاولة الحوار لضمان تفاهمات تنهي اي اشكالات تنعكس سلبا على الاوضاع الامنية ".

وكانت ناحية ابي صيدا في ديالى شهدت نزاعا عشائريا داميا لاكثر من اسبوع ، قبل ان  تتدخل القوات الامنية من خلال خطة فرض القانون لحسم الامر واعادة الاستقرار ".

 

ف.ا

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