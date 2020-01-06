خارطة طريق وهدنة لاربعة اسابيع ... لحل نزاع عشائري في ديالى !

اكد عضولجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي:" ان ازمة ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى في طريقها للحل ".



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان ازمة ناحية ابي صيدا ، التي استمرت اكثر من اسبوع بسبب النزاعات العشائرية المحتدمة ، في طريقها للحل ، خاصة في ظل وجود اجماع من قبل العشائر على انهاء النزاعات واعادة السلم الاهلي وتفادي نزيف آخر للدماء يخلق ثارات وحالة عدم استقرار امني ".



واضاف :" ان هناك جملة من الحلول التي وضعت كخارطة طريق لانهاء ازمة ابي صيدا ، وتم اعطاء هدنة مدتها اربعة اسابيع من اجل التوافق على كل الحلول الموضوعة لانهاء النزاعات بشكل نهائي ".



واشار عضو لجنة الامن الى :" ان الصراعات العشائرية تؤثر على الامن بقوة ، وهذا ما يدفع كل الجهات ، ومنها الامنية ، الى دفع الجميع الى طاولة الحوار لضمان تفاهمات تنهي اي اشكالات تنعكس سلبا على الاوضاع الامنية ".



وكانت ناحية ابي صيدا في ديالى شهدت نزاعا عشائريا داميا لاكثر من اسبوع ، قبل ان تتدخل القوات الامنية من خلال خطة فرض القانون لحسم الامر واعادة الاستقرار ".

ف.ا