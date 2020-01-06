حسن العلوي : بقاء عبد المهدي افضل للمرحلة المقبلة



رأى السياسي حسن العلوي :" ان بقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الوقت الحالي افضل للمرحلة المقبلة "، مبينا :" ان اي انتخابات حاليا ستتحول لقتال وحمام دم ".



وقال العلوي في تصريح صحفي :" ان العراق يمر بمرحلة انفعال ومنعطف خطير ، مما يتطلب ابقاء الوضع على ماهو عليه ، وبقاء رئيس الوزراء المستقيل لتصريف اعمال لمدة ستة اشهر ".



واضاف :" ان اي تغيير وزاري حاليا ليس بمصلحة العراق ، وربما يؤدي الى انهيار العملية السياسية "، مشيرا الى :" ان الانتخابات يجب ان يتم تجميد العمل بها في المرحلة الحالية ، لان اي انتخابات ستتحول الى اقتتال وحمام دم ".



ودعا النائب السابق الجهات السياسية الى التوجه نحو بقاء عادل عبد المهدي لمدة ستة اشهر لحين عودة الهدوء ، ومن ثم التوجه لحكومة مقبلة انتقالية وبعدها انتخابات مبكرة .



ف.ا