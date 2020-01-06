سائرون : قرار البرلمان يشمل القوات التركية شمالي العراق



اعلن تحالف "سائرون" :" ان قرار مجلس النواب الذي صوت عليه اليوم، يشمل الوجود التركي شمالي العراق".



وقال النائب عن "سائرون" رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان العراق بات مسرحا للانتهاكات الاجنبية ، وليست الاميركية فحسب ، من خلال استصغار العراق والتقليل من شأنه الدولي بسبب ضعف الحكومة والتجاوزات الاميركية ".



واضاف المسعودي :" ان تصويت البرلمان اليوم يعد قرارا مفصليا بتاريخ العراق، سيلزم الحكومة بطي صفحة الوجود الاجنبي في العراق ".



واوضح :" ان القرار لايشمل الوجود الاميركي فقط ، انما الوجود التركي شمالي العراق وانتهاكاته المتكررة" ، مؤكدا :" ان تنفيذ القرار سيكون من واجب الحكومة الحالية والمؤقتة في حال الاتفاق على تشكيلها في المرحلة المقبلة".



واصدر البرلمان يوم امس قرارا بانهاء الوجود العسكري الاجنبي في العراق ، والزم الحكومة بالمضي في تنفيذ هذا القرار .



ف.ا