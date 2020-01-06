بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الامن النيابية : التجنيد الالكتروني لداعش انهار ولم يعد له اي تأثير قائمقام القائم : حركة الشاحنات والمسافرين في المنفذ الحدودي طبيعية علاوي : محاولات لتحييد وتضييق عمل الجيش العراقي مطالبة بالابتعاد عن المزايدات واطلاق سراح جميع الذين قاوموا الغزو الامريكي بعد خراب العراق .. البرلمان يريد اعادة تأهيل الجيش بعيدا عن الولاءات الحزبية !! نشطاء عراقيون ينتفضون في وجه برلمان الفساد.. ويطلقون هاشتاك "#البرلمان_لا_يمثلني" خامنئي يبكي في تشييع الإرهابي قاسم سليماني.. ونشطاء: دموع التماسيح وثيقة سرية مسربة تكشف دور قاسم سليماني في ارتكاب جرائم إبادة ومجازر بالعراق مصير سليماني يرعبه.. هادي العامري يخلى مكان إقامته ويغير خط حرسه الأول بالكامل القبض على ارهابي كان يعمل بحسبة داعش جنوب الموصل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 كانون الثاني 2020 12:01 م

سائرون : قرار البرلمان يشمل القوات التركية شمالي العراق

رياض-المسعودي (1)

اعلن تحالف "سائرون" :"  ان قرار مجلس النواب الذي صوت عليه اليوم، يشمل الوجود التركي شمالي العراق".

وقال النائب عن "سائرون" رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان  العراق بات مسرحا للانتهاكات الاجنبية ، وليست الاميركية فحسب ، من خلال استصغار العراق والتقليل من شأنه الدولي بسبب ضعف الحكومة والتجاوزات الاميركية ".

واضاف  المسعودي :" ان  تصويت البرلمان اليوم يعد قرارا مفصليا بتاريخ العراق، سيلزم الحكومة بطي صفحة الوجود الاجنبي في العراق ".

واوضح :" ان القرار لايشمل الوجود الاميركي فقط ، انما الوجود التركي شمالي العراق وانتهاكاته المتكررة" ، مؤكدا :" ان تنفيذ القرار  سيكون من واجب الحكومة الحالية والمؤقتة في حال الاتفاق على تشكيلها في المرحلة المقبلة".

واصدر البرلمان يوم امس قرارا بانهاء الوجود العسكري الاجنبي في العراق ، والزم الحكومة بالمضي في تنفيذ هذا القرار .

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اياد علاوي

علاوي : محاولات لتحييد وتضييق عمل الجيش العراقي 06 كانون الثاني 2020 04:53 م

رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رئيس مجلس الوزراء العراقي، رعد الدهلكي

مطالبة بالابتعاد عن المزايدات واطلاق سراح جميع الذين قاوموا الغزو الامريكي 06 كانون الثاني 2020 04:51 م

البرلمان العراقي

بعد خراب العراق .. البرلمان يريد اعادة تأهيل الجيش بعيدا عن الولاءات الحزبية !! 06 كانون الثاني 2020 04:48 م

البصرة وهادي العامري

مصير سليماني يرعبه.. هادي العامري يخلى مكان إقامته ويغير خط حرسه الأول بالكامل 06 كانون الثاني 2020 02:42 م

مؤيد اللامي

نقيب الصحفيين العراقيين يؤكد اهمية عدم اطلاق التهم تجاه دول الجوار 06 كانون الثاني 2020 02:18 م

ميليشيات في سوريا

الميليشيات الموالية لإيران تخلي مقراتها في البوكمال تخوفا من الغارات الأمريكية 06 كانون الثاني 2020 02:14 م

عاجل 1

عاجل.. وفاة متظاهر متأثراً بجراح أصيب بها أمس على يد الميليشيات في الناصرية 06 كانون الثاني 2020 02:07 م

الخبير القانوني طارق حرب

حرب: قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية أشبه بمسرحية هزلية لامتصاص الغضب 06 كانون الثاني 2020 01:59 م

التعليقات