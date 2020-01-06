تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطف شرقي بغداد



حررت القوات الامنية فتاة مختطفة و القت القبض على الخاطف شرقي العاصمة بغداد .



وقال بيان لاعلام وزارة الداخلية : ان قوة من فوج طوارئ بغداد الرابع التابع لقيادة شرطة بغداد، تمكنت من تحرير فتاه مخطوفه والقاء القبض على الخاطف شرقي العاصمة.



ف.ا