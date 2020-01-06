تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطف شرقي بغداد

حررت القوات الامنية فتاة مختطفة و القت القبض على الخاطف شرقي العاصمة بغداد . وقال بيان لاعلام وزارة الداخلية : ان قوة من فوج طوارئ بغداد الرابع التابع لقيادة شرطة بغداد، تمكنت من تحرير فتاه مخطوفه والقاء القبض على الخاطف شرقي العاصمة. ف.ا Copy أخبار متعلقة تحرير طفل مختطف والقبض على خاطفيه جنوبي بغداد تحرير مختطفة والقبض على الخاطف غربي بغداد الداخلية: إحباط عملية خطف طفلة والقبض على الخاطف وسط بغداد تحرير طفلة من أهالي بغداد والقبض على خاطفتها في البصرة تحرير مختطفة والقبض على 3 من خاطفيها جنوبي بغداد تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في بغداد