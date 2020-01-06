ابو الغيط يعبر عن القلق ازاء التطورات المتلاحقة في العراق





اكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمين العام احمد ابو الغيط يستشعر قلقاً متزايداً ازاء التطورات المتلاحقة في العراق منذ الثاني من كانون الثاني الجاري.



وقال المصدر في تصريح صحفي ان الامين العام يعتبر أن المنطقة أحوج ماتكون الان الى التهدئة وليس التصعيد واخماد الصراعات وليس اشعالها واستدامتها.



واوضح أن الامين العام يعتبر أن أحداث الأيام الأخيرة تكشف مجدداً حجم التدخلات الاجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة سياسيا وامنيا واقتصاديا مشيراً الى تطلعه لاستعادة كل المجتمعات العربية فرادي وجماعة القدرة على استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات والحفاظ على سيادتها واستقرارها.



ف.ا