رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الإيطالي





تلقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.



وجرى، خلال المكالمة الهاتفية، بحث التطورات في منطقة الشرق الاوسط والموقف الدولي منها.



وأكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وأهمية الدعم الدولي له، مشدداً على ضرورة ضبط النفس ومنع التوتر في المنطقة.



من جانبه أشار رئيس الجمهورية الى احترام العراق لتعهداته الدولية، وتقديره لموقف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، مؤكداً أن العصابات الإرهابية مازالت تمثل خطراً على العراق والمنطقة والعالم.



وأضاف أنه يجب مواصلة الجهود الدولية على كافة الصعد لتجفيف منابع الإرهاب، مشيراً الى أن التوترات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة لا تخدم تلك الجهود، مجدداً التأكيد على حرص العراق على أن يكون ساحة ومرتكزاً للسلام والتوافق الإقليمي والدولي لا ساحة للصراعات.



ف.ا