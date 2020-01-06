خبير قانوني: إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا يترتب عليها أثر اقتصادي وأمني كبير على العراق

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن إخراج القوات الأميركية من العراق لا يحتاج إلى استعراض نيابي وهو من صلاحية الحكومة.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "دخول القوات الأميركية إلى العراق منظم وفق اتفاقيتين مختلفين احدهما تسمى بالاتفاقية الاستراتيجية والثانية دخول القوات الاميركية خلال عام 2014 لمحاربة داعش".

وأضاف أن " إخراج القوات الأميركية لا يحتاج إلى استعراض نيابي بل يحتاج إلى طلب حكومي من الولايات المتحدة وسيتم تفعيله وفق اتفاق".

وأوضح أن "القوات الأميركية دخلت العراق وفق قرار مجلس الامن المرقم 866 "، مبينا أن " إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية يترتب عليها أثر اقتصادي وأمني كبير على العراق".



