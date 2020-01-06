برهم صالح يبحث في اتصال هاتفي مع العاهل الاردني العلاقات الثنائية والاوضاع السياسية بالمنطقة





تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اتصالاً هاتفياً من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين.



وتم، خلال المكالمة الهاتفية، بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والمستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.



وأكد الملك الأردني ضرورة تخفيف التوتر في العراق والمنطقة، وتدارك الأزمة الحالية، وضبط النفس من جميع الأطراف، مجدداً دعم المملكة لأمن وسيادة واستقرار العراق.



من جانبه أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وضرورة تطويرها على مختلف الصعد، مؤكداً أن العراق يسعى الى ان يكون عامل استقرار ولقاء للمصالح بين شعوب المنطقة المتآخية، وليس ساحة للصراعات والتجاذبات.



ف.ا