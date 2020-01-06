ترامب : الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهددا بفرض عقوبات على بغداد ".



وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين مرافقين له له خلال عودته من ولاية فلوريدا "إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فسنفرض عقوبات كبيرة على العراق لم يروا مثلها من قبل".



وتابع ترامب أن واشنطن ستستهدف المراكز الثقافية الإيرانية عقابا لاستهداف إيران لمواطنين أميركيين".



وقال أيضا إنه سينظر في نشر وثائق استخباراتية حول مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



ف.ا