مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من قوات الجيش إثر هجوم لداعش في كركوك

أفادت خلية الإعلام الأمني، بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من الجيش، إثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة كركوك.

وأوضحت الخلية في بيان، أن عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، تعرضوا على إحدى نقاط السرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء ٤٥ بالفرقة ١١، في قرية تل ذياب بناحية داقوق ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك، شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأسبوع الماضي، إصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، في تفجير نفذه انتحاري، خلال عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة التي حسمتها القوات أواخر الشهر الماضي.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية، والقوات التي تحمي الحقول النفطية لاسيما في كركوك، وصلاح الدين، شمالي بغداد.