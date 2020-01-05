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الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأحد، 05 كانون الثاني 2020 05:20 م

بالصور.. طلاب بغداد يتوافدون للتحرير.. والديوانية تواصل تظاهراتها

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توافدت مجاميع من طلبة الجامعة التكنولوجية، اليوم الأحد، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي، إن مجاميعَ من طلبة الجامعة التكنولوجية، بدأت بالتوافد الى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

بينما خرج المئات من طلبة محافظة الديوانية، إلى الاحتجاجات وتجديد المسيرات الطلابية لإعادة الروح إلى انتفاضة تشرين والتأكيد على الإضراب حتى تحقيق المطالب.

وتستمر الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والوسطى المنتفضة منذ أكتوبر الماضي، من اجل تغيير العملية السياسية وانتشالها من هيمنة الأحزاب واختيار حكومة وطنية بعيدة عن الاملاءات الخارجية.

شاهد الصور..





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