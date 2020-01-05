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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 04:49 م

لندن: قاسم سليماني كان مصدر تهديد ويجب خفض التصعيد

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اعتبرت المملكة المتحدة الإرهابي الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، ليلة الجمعة، كان يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة.
دعت بريطانيا،  في بيان لوزير خارجيته الأحد، إلى ضرورة خفض التصعيد من قبل القوى المتصارعة في الشرق الأوسط، وتجنب الحروب.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن نشوب حرب في منطقة الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد.
وشدد الدبلوماسي الإنجليزي على ضرورة “خفض التصعيد بالمنطقة، وتجنب حرب غير محسوبة العواقب على حد وصفه.
واعتبر راب أن قاسم سليماني، قائد ميليشيات فيلق القدس الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني “كان مصدر تهديد.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن النظام الإيراني لم يعد بوسعه مواصلة أنشطته الخبيثة، ةأن الطريق مفتوح أمامها لخوض مسار دبلوماسي واضح.
وفي الوقت ذاته أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال 3000 جندي أمريكي إضافي إلى قواته في الشرق الأوسط للقيام بمهمة الدفاع عن مصالحها بالمنطقة. 

ع د

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