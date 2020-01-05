ميليشيات إيران تهدد نواب البرلمان بمنعهم من دخول بغداد

في محاولة جديدة لفرض الإرهاب على العراقيين هددت ميليشيات عراقية متطرفة موالية لنظام الملالي الإيراني، أعضاء البرلمان العراقي بالانتقام ممن يتخلف عن جلسة البرلمان الطارئة التي دعت لها كتل سياسية شيعية.



وذكرت تقارير إعلامية أن ميليشيات حزب الله العراقي، التابعة لقوات الحشد الشعبي، هددت نواب البرلمان قبيل الجلسة، بالانتقام من أي تكتل سياسية يتخلف عن التصويت.



وتشير معلومات أولية أن حزب الله العراقي، توعد نواب البرلمان والأكراد على وجه الخصوص، إذا ما صوتوا ضد رغبة الميليشيات، مهددة بمنعهم من دخول العاصمة بغداد حال امتنعوا عن تمرير القانون.



ويعقد البرلمان العراقي، جلسة طارئة اليوم دعت لها تكتلات سياسية شيعية موالية لإيران، بدعوى بحث الرد السياسي على حادث مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



وتشير المعلومات إلى أن بعض النواب الموالين لإيران مدعومين من ميليشياتهم المسلحة يسعون لإقرار قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق.



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