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الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 04:25 م

​ ميليشيات إيران تقتل متظاهرا رفض المشاركة في جنازة سليماني

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لا تتوقف الميليشيات العراقية الموالية لإيران عن جرائمها بحق الشعب العراقي، وتحاول فرض التبعية لإيران بالقوة، حتى أنها أقدمت على قتل متظاهر رفض المشاركة في جنازة رمزية لقاسم سليماني، قائد ميليشيات فيلق القدس الإيرانية اليوم الأحد.
وذكرت تقارير محلية أن متظاهر قُتل وأصيب 3 آخرون، إثر إطلاق مسلحون تابعون لميليشيات الحشد الشعبي الإرهابية النار على عراقيين رفضوا المشاركة، جنازة رمزية للإرهابيين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بمدينة الناصرية. 
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر أمنية أن في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إن المليشيات أطلقت النار على متظاهرين رفضوا إدخال “نعش رمزي” لسليماني والمهندس إلى ساحة التظاهر المعروفة بساحة الحبوبي وسط الناصرية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديد الميليشيات نفسها لأعضاء البرلمان العراقي بالانتقام ممن يتخلف عن جلسة البرلمان الطارئة التي دعت لها كتل سياسية شيعية.
وذكرت تقارير إعلامية أن ميليشيات حزب الله العراقي، التابعة لقوات الحشد الشعبي، هددت نواب البرلمان قبيل الجلسة، بالانتقام من أي تكتل سياسية يتخلف عن التصويت.
وتشير معلومات أولية أن حزب الله العراقي، توعد نواب البرلمان والأكراد على وجه الخصوص،  إذا ما صوتوا ضد رغبة الميليشيات، مهددة بمنعهم من دخول العاصمة بغداد حال امتنعوا عن تمرير القانون.

ع د

 

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