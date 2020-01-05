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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 04:18 م

تذبذب في مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية

سرقة ملايين الدولارات

تذبذبت أسعار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي عقب الإعلان عن مقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني في الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة ضد عناصر إيرانية في العراق.

واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش عند 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.

وتأثرت الأسواق العالمية ببعض القلق عقب الإعلان عن الغارة الجوية خشية تأجج الصراع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وطهران، الأمر الذي يؤثر على حركة التجارة والسلع كالنفط في هذه المنطقة الحيوية.

وتترقب الأسواق لمحضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي للوقوف على مناقشاته بشأن السياسة النقدية.

يشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي لكنه ألمح إلى التوقف عن تغييرها لفترة.

 

ع د
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