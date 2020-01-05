جثتا سليماني والمهندس ستنقلان إلى طهران لإجراء فحص الـDNA

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، وصول جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني إلى إيران.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ، أن "جثمان القائد العسكري الذي قتل في ضربة عسكرية أميركية بالعراق فجر الجمعة عاد إلى إيران الأحد".

وبثت الهيئة تسجيل فيديو لصندوق ملفوف بالعلم الإيراني يجري إنزاله من طائرة مع عزف موسيقى عسكرية.

واضافت الهيئة أن "جثمان القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني في نفس الهجوم نقل أيضا إلى الأهواز".

بدوره أفاد مراسل "العربية" بأن "جثتي المهندس وسليماني ستنقلان لاحقاً إلى طهران لإجراء فحص الحمض النووي DNAبسبب اختلاط أشلاء القتلى جراء الهجوم الأميركي".