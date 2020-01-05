متظاهرو ساحة التحرير يفشلون مخطط إيران في استخدام مقتل سليماني لاختيار رئيس وزراء جديد

أفشل متظاهرو ساحة التحرير في بغداد، خطة "تحالف البناء"، الذي يضم جميع القوى الموالية لإيران، في استخدام حادثة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، غطاء، لتمرير مرشحه إلى منصب رئيس الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وقام متظاهرون بحرق صور عبد الغني الأسدي، وكذلك رحيم العكيلي مرشحي مقتدى الصدر وتحالف البناء الموالي لإيران.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن "تحالف البناء" كان يجري مشاورات مع جنرال متقاعد لتقديم اسمه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، كي يكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور.

وأوضحت أن التحالف عقد اتفاقاً تفصيلياً مع الجنرال عبد الغني الأسدي، القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يوصف بأنه نخبة النخبة في القوات المسلحة العراقية.

وأشارت إلى أن الأسدي أقر جميع الشروط التي وضعها حلفاء إيران عليه، لتكليفه بتشكيل الحكومة، ما يسلّط الضوء على جانب من المغريات التي يوفرها هذا المنصب، وحجم التنازلات الكبير الذي يقدمه المرشحون لنيله.

وأكدت أن "تحالف البناء" يعول على الشعبية الجارفة التي اكتسبها قادة ومقاتلو جهاز مكافحة الإرهاب خلال حقبة الحرب على تنظيم "داعش" بين عامي 2014 و2017.

ويعتقد أن رأي الشارع سيكون حاسماً في حصول مرشح ما على الدعم السياسي الكافي، إذ يجب أن يصوت البرلمان على الكابينة الحكومة بالرفض أو القبول.

وأكدت أن "تحالف البناء" استشار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بشأن ترشيح الأسدي، وحظي بموافقة مبدئية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية تلقى تأكيدات بموافقة الأطراف الشيعية الرئيسة على هذا الترشيح.

واعتبر نشطاء أن هناك حيلة صدرية لتمرير مرشح "البناء"، لذلك سارعوا إلى إحراق صورة الأسدي في ساحتي الاحتجاج الرئيستين ببغداد والناصرية، عاصمة محافظة الأنبار، ذات الثقل الكبير في التظاهرات المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

لكن متظاهري ساحة التحرير أفشلوا ذلك المخططن فقد كانت هناك صورة كبيرة للجنرال عبد الغني الأسدي تتدلى من أعلى مبنى مرتفع في ساحة التحرير، وكتب أعلاها "مرشح البناء"، وأسفلها أن المحتجين يرفضون جميع مرشحي الأحزاب، ولن يتورطوا في اقتراح أسماء محددة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأسدي وسط ساسة بارزين، بينهم هادي العامري زعيم تحالف الفتح، أكبر القوى السياسية في تحالف البناء.

وكانت هذه الصورة أكثر من كافية لمن كانت لديه شكوك بشأن الدوافع التي أدت إلى رفض ترشيح الأسدي في ساحة التحرير، لأن تشييع سليماني والمهندس لم يحضر فيه سوى حلفاء إيران، بينما غاب عنه جميع خصومها.

وأكد مراقبون، أن الأسدي فقد الكثير من الزخم الذي يحيط به، لمجرد ارتباط اسمه بالتحالف المقرب من إيران، الذي يتهمه المتظاهرون بإدارة عملية منظمة لقمعهم والتنكيل بهم.