ظهور قيس الخزعلي بالزِي العسكري في تشييع قادة الإرهاب.. ونشطاء: حضر نفسك دورك قادم

ظهر زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابي قيس الخزعلي وهو يرتدي الزِي العسكري في تشييع قادة الإرهاب بعد نجاته أمس من غارة بطائرات مجهولة قرب التاجي.

ورد النشطاء على ظهور قيس الخزعلي المفاجئ، موجهين رسالة له قائلين "جهز نفسك الدور القادم عليك أنت وكل قادة ميليشيات الإرهاب في العراق حتى نتخلص منكم".

وكان الإرهابي قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، قد شارك هو وميليشياته وقادة ميليشيات الإرهاب في العراق في اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن "الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، توجه فجر الجمعة الماضية مع عائلته إلى منزله القديم في مدينة النجف، وبعدها توجه إلى إيران".

وأضافت "قبل ذلك كان الخزعلي نشر رسالة على مواقع مقربة من عصائب أهل الحق، تحدث فيها عن مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، واللافت في الرسالة أنها كتبت بخط اليد وكانت مستخدمة من الجانب الآخر".

ولكن ظهر الخزعلي مرة أخرى في العراق أثناء تشييع قادة ميليشيات الإرهاب أمس ولم يشارك في تشييع الإرهابي قاسم سليماني حتى لا يتم اغتياله.

شن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" هجوما عنيفا على قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية.

وتساءل النشطاء على من سيحاسب الخزعلي وميليشياته على جرائمهم من قتل واختطاف ومساومات وابتزازات، وكذلك تهريب الحديد من الموصل لإيران، وتفكيك مصفى بيجي وتهريبه أيضا لإيران؟.

وطالب النشطاء بتفكيك ميليشيات إيران وبالخصوص عصائب أهل الحق التي يتزعمها الإرهابي قيس الخزعلي. وقالوا إن جرائم الميليشيا تخطت كل حد ولم يعد ممكنًا السكوت عليها.

ونوهو بأن الميليشيا ومن خلال تصرفاتها الإجرامية على الساحة العراقية أصبح وجودها خطر محدق ينبغي مواجهته بكل حزم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" على ظهور الخزعلي في تشييع قادة الإرهاب:

وقال حساب " "Abu Nour"مضيع نفسه بين أتباعه بالزي العسكري .. حتى ما يصيدونه".



وأضاف حساب ""Safa Makky"لابس عسكري تمويه حتى ما يعرفوه".

