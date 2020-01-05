"حزب الله" يستفز اللبنانيين بصور سليماني.. ونشطاء: أين الدولة اللبنانية من هذه الأفعال؟

استفز حزب الله اللبناني الإرهابي، الشعب اللبناني عبر نشر صور الإرهابي الإيراني قاسم سليماني على الطريق السريع الذي يربط بيروت بمطارها الدولي، في المنطقة المحاذية لضاحية بيروت الجنوبية التي تعتبر أبرز معاقل الحزب في لبنان.

وقد استقبل اللبنانيون هذا التصرف، وسألوا أين الدولة اللبنانية بأجهزتها من هذه الأفعال؟.

وأين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي سارع إلى استنكار عملية استهداف سليماني وهو المعروف أنه ينأى بنفسه وبلبنان عن استنكار أي عمل إرهابي تقوم به ميليشيات إيران في المنطقة وكان آخرها إطلاق الصواريخ على منشأة أرامكو للنفط.

ورفض نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحويل لبنان من قبل إيران الى ساحة معركة بعد الضربة القوية التي تلقتها طهران بمقتل قاسم سليماني في بغداد مع مسؤولين بالحشد الشعبي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

وأشار النشطاء إلى أن اسم سليماني تردد في الكثير من التحقيقات في جرائم اغتيال طالت شخصيات سياسية وصحافية لبنانية، وبين مؤيدي "حزب الله" الذين كالوا الشتائم لكل من يعارضهم في رأيهم وأطلقوا تهديدات متفرقة وصولاً الى حدّ القتل.

وأكد مراقبون، أن حزب الله في لبنان يعتبر أحد أهم وأكبر الميليشيات التي أنتجها النظام الإيراني والحرس الثوري في المنطقة، ولذلك كان سليماني يوليه أهمية كبرى بين الميليشيات في جميع أنحاء العراق وسوريا ولبنان.

يذكر أن الولايات المتحدة نفذت عملية ناجحة باستخدام طائرة مسيرة مزودة بصواريخ تمكنت خلالها من اغتيال الارهابي قاسم سليماني والإرهابي أبو مهدي المهندس وآخرين قرب مطار بغداد الدولي.