الملكية الاردنية تستانف رحلاتها الى بغداد غدا الاثنين

اعلنت سلطة الطيران المدني ان : طيران الملكية الاردنية سيستانف رحلاته الى بغداد يوم غد الاثنين.



وقال مدير اعلام السلطة جهاد الدراجي في تصريح صحفي إنه: لايوجد أي تأخير في رحلات شركات الطيران من والى مطار بغداد الدولي"، مشيراً الى أن شركة طيران الخليج اوقفت رحلاتها لأنها لا تمتلك رحلات خلال اليومين، فيما أوقفت شركة الملكية الأردنية رحلاتها كإجراء احترازي وستباشر رحلاتها غدا الاثنين.



وأضاف ، أن جميع شركات الطيران المختلفة العاملة في المطار مستمرة في عملها.



وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الناقل الرسمي للاردن اعلنت الجمعة الماضية تعليق رحلاتها الجوية بين العاصمة عمان وبغداد اعتباراً من الجمعة، وحتى إشعار آخر في ضوء الوضع الأمني غير المستقر بالعاصمة وفي مطار بغداد الدولي.



وأوضحت الشركة التي تشغل 18 رحلة منتظمة أسبوعياً بين العاصمة عمان ومدينة بغداد أن رحلاتها الجوية الأخرى إلى البصرة واربيل والنجف والسليمانية تسير بشكل طبيعي ووفقا للبرنامج المعلن للمسافرين.