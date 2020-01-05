كندا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق وتدعو الموجودين لمغادرته

دعت كندا رعاياها إلى تجنّب السفر إلى العراق وسوريا وافغانستان والحذر في تنقّلاتهم فيها بسبب تزايد مخاطر الاعتداءات بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.



وأعلنت وزارة الخارجية الكندية / حسب فرانس برس/ أنها حدّثت توجيهاتها لعدد من الوجهات (في الشرق الأوسط) بسبب تزايد خطر الاعتداءات“، ودعت الكنديين إلى أخذ الحيطة والحذر لأن الأوضاع الأمنية قد تتدهور سريعا.



وحذّرت الوزارة الكنديين بضرورة تجنّب السفر إلى العراق، معتبرة أن الوضع الأمني متفلّت ومتقلّب ويمكن أن يكون خطرا ونصحت رعاياها المتواجدين في العراق بمغادرة البلاد.

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