ترامب يهدد إيران مجددا بضربات أقوى من أي وقت مضى

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، مجددا، بضربات أقوى من أي وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "لقد هاجمونا في السابق فردينا، وإن هاجمونا مجددا، وهو ما لا أنصحهم القيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه".

وأضاف ترامب، "لقد صرفت الولايات المتحدة للتو 2 ترليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل في العالم، في حال هاجمت إيران أي من قواعدنا أو أي من مواطنينا فسنرسل بعضا من تلك المعدات الحديثة دون أي تردد".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدى المهندس عن طريق إحدى طائراتها المسيرة.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسئولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إنه تم تحديد 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش الأمريكي، إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أصول أمريكية بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي على تويتر.