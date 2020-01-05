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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 11:52 ص

مناقصة علنية لحماية أجواء العراق !‏

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مشكلة المسؤولين العراقيين ، سواء كانوا تنفيذيين على مستوى الحكومة واجهزتها ‏الحساسة ، او تشريعيين في البرلمان ، انهم اصغر حجما من المناصب التي يشغلونها ، ‏واقل دراية ومعرفة بمتطلبات هذه المناصب ، اضافة الى عدم تقديرهم لوزن وقيمة ‏التصريحات التي يطلقونها لوسائل الاعلام ..‏

من بين هؤلاء  النائب مهدي تقي عضو لجنة  الامن والدفاع النيابية ، الذي اعلن عن ‏توجه نيابي نحو الغاء الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية وتشريع قانون ‏لاخراج القوات الامريكية من العراق ..وهو بهذا التصريح لم يأت بجديد فهذا التوجه ‏موجود ، اعلاميا على الاقل او من باب المزايدة ، من قبل كتل معينة ومعروفة بتوجهاتها ‏منذ سنوات وقد ازداد في الايام الاخيرة بعد مقتل سليماني والمهندس وقبله قصف مقر ‏كتائب حزب الله في القائم ..‏

لكن عضو لجنة الامن والدفاع  النيابية ، اشار الى ان البديل عند خروج القوات الامريكية ‏، هو تكليف دولة اخرى بحماية اجواء العراق ..‏

هكذا وبكل بساطة ..تخرج دولة وتدخل اخرى الى سماء بلد يبحث عن السيادة المنتهكة ‏

النائب لم يحدد تلك الدولة وماهي امكانياتها وقدراتها الفنية والتكنولوجية  وهل ستكون ‏قادرة فعلا على الاضطلاع بمهمتها ، وما هو موقف امريكا من كل ما يجري ، وهل ‏ستكتفي بالتفرج وتنتظر من سيحل محلها ..‏

ثم ما هي الدولة التي ستقبل بوضع نفسها في هذا الموقف ، هل هي ايران الواقفة على ‏حافة الحرب مع امريكا ، ام الصين المشغولة بحربها " التجارية " ام روسيا المتورطة في ‏سوريا ..ام ان القضية ستطرح في مناقصة علنية لحماية اجواء العراق .. والحكومة ‏العراقية "غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات" !!! ‏
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