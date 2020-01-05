مناقصة علنية لحماية أجواء العراق !‏

مشكلة المسؤولين العراقيين ، سواء كانوا تنفيذيين على مستوى الحكومة واجهزتها الحساسة ، او تشريعيين في البرلمان ، انهم اصغر حجما من المناصب التي يشغلونها ، واقل دراية ومعرفة بمتطلبات هذه المناصب ، اضافة الى عدم تقديرهم لوزن وقيمة التصريحات التي يطلقونها لوسائل الاعلام ..
من بين هؤلاء النائب مهدي تقي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ، الذي اعلن عن توجه نيابي نحو الغاء الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية وتشريع قانون لاخراج القوات الامريكية من العراق ..وهو بهذا التصريح لم يأت بجديد فهذا التوجه موجود ، اعلاميا على الاقل او من باب المزايدة ، من قبل كتل معينة ومعروفة بتوجهاتها منذ سنوات وقد ازداد في الايام الاخيرة بعد مقتل سليماني والمهندس وقبله قصف مقر كتائب حزب الله في القائم ..
لكن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ، اشار الى ان البديل عند خروج القوات الامريكية ، هو تكليف دولة اخرى بحماية اجواء العراق ..
هكذا وبكل بساطة ..تخرج دولة وتدخل اخرى الى سماء بلد يبحث عن السيادة المنتهكة
النائب لم يحدد تلك الدولة وماهي امكانياتها وقدراتها الفنية والتكنولوجية وهل ستكون قادرة فعلا على الاضطلاع بمهمتها ، وما هو موقف امريكا من كل ما يجري ، وهل ستكتفي بالتفرج وتنتظر من سيحل محلها ..
ثم ما هي الدولة التي ستقبل بوضع نفسها في هذا الموقف ، هل هي ايران الواقفة على حافة الحرب مع امريكا ، ام الصين المشغولة بحربها " التجارية " ام روسيا المتورطة في سوريا ..ام ان القضية ستطرح في مناقصة علنية لحماية اجواء العراق .. والحكومة العراقية "غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات" !!!
من بين هؤلاء النائب مهدي تقي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ، الذي اعلن عن توجه نيابي نحو الغاء الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية وتشريع قانون لاخراج القوات الامريكية من العراق ..وهو بهذا التصريح لم يأت بجديد فهذا التوجه موجود ، اعلاميا على الاقل او من باب المزايدة ، من قبل كتل معينة ومعروفة بتوجهاتها منذ سنوات وقد ازداد في الايام الاخيرة بعد مقتل سليماني والمهندس وقبله قصف مقر كتائب حزب الله في القائم ..
لكن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ، اشار الى ان البديل عند خروج القوات الامريكية ، هو تكليف دولة اخرى بحماية اجواء العراق ..
هكذا وبكل بساطة ..تخرج دولة وتدخل اخرى الى سماء بلد يبحث عن السيادة المنتهكة
النائب لم يحدد تلك الدولة وماهي امكانياتها وقدراتها الفنية والتكنولوجية وهل ستكون قادرة فعلا على الاضطلاع بمهمتها ، وما هو موقف امريكا من كل ما يجري ، وهل ستكتفي بالتفرج وتنتظر من سيحل محلها ..
ثم ما هي الدولة التي ستقبل بوضع نفسها في هذا الموقف ، هل هي ايران الواقفة على حافة الحرب مع امريكا ، ام الصين المشغولة بحربها " التجارية " ام روسيا المتورطة في سوريا ..ام ان القضية ستطرح في مناقصة علنية لحماية اجواء العراق .. والحكومة العراقية "غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات" !!!