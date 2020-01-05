لاعبان عراقيان في بطولة فرنسا الدولية للاسكواش

يشارك العراق بلاعبين اثنين في منافسات بطولة فرنسا الدولية للاسكواش لفئة الشباب ، المقرر ان تقام هناك خلال المدة من التاسع والعشرين من شهر شباط / فبراير ، وتستمر حتى الثالث من شهر اذار / مارس المقبلين .



وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ضياء ابو العيس :" ان اللاعبين جعفر فرمان وذو الفقار كريم ، سيشاركان في البطولة التي يشترك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من خيرة منتخبات العالم برياضة الاسكواش" .



واضاف ابو العيس :"ان اللاعبين انتظما قبل ايام قليلة في معسكر تدريبي في مصر سيستمر شهرا كاملا تحت اشراف المدرب اياد عباس ، من اجل الوصول الى اتم الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوضهما غمار منافسات البطولة ".

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