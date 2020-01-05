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الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 11:34 ص

لاعبان عراقيان في بطولة فرنسا الدولية للاسكواش

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يشارك العراق بلاعبين اثنين في منافسات بطولة فرنسا الدولية للاسكواش لفئة الشباب ،  المقرر ان تقام هناك خلال المدة من التاسع والعشرين من شهر شباط / فبراير ، وتستمر حتى الثالث من شهر اذار / مارس  المقبلين .

وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ضياء ابو العيس :" ان اللاعبين جعفر فرمان وذو الفقار كريم ، سيشاركان في البطولة التي يشترك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من  خيرة منتخبات العالم برياضة الاسكواش" . 

واضاف ابو العيس :"ان اللاعبين انتظما قبل ايام قليلة في معسكر تدريبي في  مصر  سيستمر شهرا كاملا تحت  اشراف المدرب اياد عباس ، من اجل الوصول الى اتم الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوضهما غمار منافسات البطولة ".

ع د

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