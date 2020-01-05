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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 11:31 ص

العراق ينظم الدورة الرياضية العربية بنسختها الرابعة عشرة العام المقبل

وزير الشباب احمد رياض

حصل العراق على شرف استضافة الدورة العربية الرياضية بنسختها الرابعة عشرة لعام 2021.

وأكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض :"  ان العراق سينظم  الدورة العربية بنسختها الرابعة عشرة ، المقررة في العام المقبل 2021 ،  اذ تم الاتفاق بالاجماع على منح العراق شرف تنظيم الدورة".

وقال رياض في تصريح صحفي :"  ان الاتفاق جاء من خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة ، وتم الاتفاق مع الاشقاء على تنظيم الدورة الرابعة عشرة في العراق ، الذي سيستوفي شروط تنظيم هذه الدورة ".

وأوضح :" ان العراق دخل في اكمال البنى التحتية لعدد من الملاعب والقاعات المغلقة والمسابح ، على امل ان يتم اكمال تلك المشاريع قبل موعد الدورة ، لاسيما ان الاعمار وصل لمراحل نهائية في بعض المشاريع ".

ع د

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