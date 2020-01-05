العراق ينظم الدورة الرياضية العربية بنسختها الرابعة عشرة العام المقبل

حصل العراق على شرف استضافة الدورة العربية الرياضية بنسختها الرابعة عشرة لعام 2021.



وأكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض :" ان العراق سينظم الدورة العربية بنسختها الرابعة عشرة ، المقررة في العام المقبل 2021 ، اذ تم الاتفاق بالاجماع على منح العراق شرف تنظيم الدورة".



وقال رياض في تصريح صحفي :" ان الاتفاق جاء من خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة ، وتم الاتفاق مع الاشقاء على تنظيم الدورة الرابعة عشرة في العراق ، الذي سيستوفي شروط تنظيم هذه الدورة ".



وأوضح :" ان العراق دخل في اكمال البنى التحتية لعدد من الملاعب والقاعات المغلقة والمسابح ، على امل ان يتم اكمال تلك المشاريع قبل موعد الدورة ، لاسيما ان الاعمار وصل لمراحل نهائية في بعض المشاريع ".

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