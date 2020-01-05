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الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 11:27 ص

الدفاع : لن نتأثر كثيرا بخفض التحالف الدولي عملياته في العراق

العميد يحيى رسول
أكدت وزارة الدفاع :" ان تأثر القوات العراقية بقرار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة  خفض عملياته في العراق، لن يكون كبيرا.

وقال مدير اعلام وزارة الدفاع يحيى رسول في تصريح صحفي تعليقا على قرار التحالف تخفيض عملياته: " اعتقد انه سيكون هناك تأثير بسيط وليس بالتأثير الكبير".

 واضاف رسول :" ان القدرات العسكرية العراقية الآن قدرات كبيرة وفي تنامٍ كبير، وتستطيع ملاحقة بقايا فلول داعش"، مبينا :" ان  القوات العراقية واقعيا على الأرض،  قادرة بشكل كبير على حماية الاراضي العراقية، وحماية الحدود، وايضا لدينا القدرة في القوة الجوية ".

وقد اعلن  التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الارهابي، امس السبت، خفض عملياته في العراق لاسباب امنية، فيما اعلن متحدث باسم حلف شمال الاطلسي "الناتو" ان  الحلف علق مهام التدريب في العراق بعد مقتل القائد العسكري الايراني قاسم سليماني .
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