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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 11:26 ص

ماذا طلب بومبيو من مسرور بارزاني في اتصالهما الهاتفي ؟

مايك بومبيو
أجرى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ، بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس .

وذكر مصدر  مطلع في حكومة الاقليم في تصريح صحفي :" ان بومبيو طلب  من  بارزاني ، ان ينأى الاقليم بنفسه عن الصراع بين الولايات المتحدة وايران ".

واضاف المصدر :"  ان بومبيو طالب رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، بان يتخذ الاقليم جانب الحياد وان لا يقف الى جانب ايران في ذلك الصراع ".

 وتابع :" ان وزير خارجية الولايات المتحدة طالب الاقليم كذلك بالحفاظ على العلاقات والمصالح الاميركية ، وذلك بعد التهديدات التي وجهتها ايران باستهداف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة"..
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