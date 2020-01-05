ماذا طلب بومبيو من مسرور بارزاني في اتصالهما الهاتفي ؟

أجرى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ، بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس .



وذكر مصدر مطلع في حكومة الاقليم في تصريح صحفي :" ان بومبيو طلب من بارزاني ، ان ينأى الاقليم بنفسه عن الصراع بين الولايات المتحدة وايران ".



واضاف المصدر :" ان بومبيو طالب رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، بان يتخذ الاقليم جانب الحياد وان لا يقف الى جانب ايران في ذلك الصراع ".



وتابع :" ان وزير خارجية الولايات المتحدة طالب الاقليم كذلك بالحفاظ على العلاقات والمصالح الاميركية ، وذلك بعد التهديدات التي وجهتها ايران باستهداف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة"..