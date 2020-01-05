نائب : تسمية مرشح لرئاسة الوزراء أصبحت " أمرا معقدا"

حمل النائب حسن المسعودي الكتل السياسية مسؤولية التأخر في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية ، مؤكدا:" ان تسمية رئيس الوزراء اصبحت امرا معقداً في ظل التداعيات التي يعيشها الشارع العراقي من مشكلات سياسية وامنية ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان عدداً من الأسماء يتم تداولها في الأوساط السياسية ، قسم منها قد تم رفضه رسمياً، والآخر ما زال محل نقاش، ونحن نتمنى ان ننتهي من هذه المهمة قريباً ".



واضاف :" ان طرح أي اسم لمنصب رئيس مجلس الوزراء يجب ان يقترن بموافقة شعبية، فلا يمكن فرض مرشح يخالف توجهات الشارع ، وبالتالي سوف يتعرض الى الرفض ونستنزف المزيد من الوقت ".

ع د