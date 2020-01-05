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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 11:22 ص

نائب : تسمية مرشح لرئاسة الوزراء أصبحت " أمرا معقدا"

النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار حسن المسعودي

حمل النائب حسن المسعودي الكتل السياسية مسؤولية التأخر في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية ، مؤكدا:" ان تسمية رئيس الوزراء اصبحت  امرا معقداً في ظل التداعيات التي يعيشها الشارع العراقي من مشكلات سياسية وامنية ".

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان عدداً من الأسماء يتم تداولها في الأوساط السياسية ، قسم منها قد تم رفضه رسمياً، والآخر ما زال محل نقاش، ونحن نتمنى ان ننتهي من هذه المهمة قريباً ".

واضاف :" ان طرح أي اسم لمنصب رئيس مجلس الوزراء يجب ان يقترن بموافقة شعبية، فلا يمكن فرض مرشح يخالف توجهات الشارع ، وبالتالي سوف يتعرض الى الرفض ونستنزف المزيد من الوقت ".

ع د

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