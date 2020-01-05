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الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 05 كانون الثاني 2020 10:34 ص

ترامب: 52 موقعا إيرانيا ستضرب إذا استهدفت إيران مواطنينا أو مصالحنا

ترامب على حدود المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي مواقع أمريكية.

وأضاف أن "إيران تتحدث "بجرأة شديدة" بشأن استهداف مصالح أميركية ردا على مقتل سليماني".

وتابع: "الولايات المتحدة لا تريد أي تهديدات أخرى!"، مشيرا إلى أن الأهداف المحددة تمثل 52 أميركيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأميركية بطهران عام 1979.

ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأميركيين أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس".

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